Николаев закрыли на долгий комендантский час

С вечера пятницы до утра понедельника горожанам запрещено выходить на улицу

Власти закрыли Николаев на затяжной комендантский час – с 23:00 пятницы по 5:00 понедельника. Будут отрабатывать коллаборантов, которые корректируют российские обстрелы. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время видеообращения.

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Он подчеркнул, что город будет полностью закрыт, поэтому призвал горожан закупиться необходимыми продуктами на эти два дня.

"Отнеситесь с пониманием. В выходные город будет закрыт. Закупитесь едой и водой. Мы работаем и по коллаборантам, в том числе", – сказал он.

Во время затяжного комендантского часа будут действовать те же правила, что и ночью – запрет пребывания на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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В качестве послабления власти разрешили родителям с детьми гулять рядом со своим домом. Также разрешен выгул собак рядом с домом, но нужно брать с собой документы. Тем не менее, людей призывают без надобности не выходить на улицу.

Для экстренных случаев, когда всё же нужно передвигаться по городу, граждан будет сопровождать полиция. Если случай не экстренный, передвижение по городу запрещено.

Напомним, в ОК Юг назвали причину обстрелов россиянами Николаева. Массированные ракетные удары и распространение фейков является попыткой сломить дух николаевцев, считает Наталья Гуменюк.

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