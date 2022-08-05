Посол Британии раскритиковала отчет Amnesty International
Мирным украинцам угрожает российский агрессор, а не украинская армия. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в ответ на скандальный отчет правозащитников из Amnesty International.
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Ранее правозащитники опубликовали отчет, в котором заявили, что ВСУ ставят под угрозу гражданское население, когда размещают военную технику вблизи жилых домов, школ и других гражданских объектов.
"Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", – написала посол в ответ.
Напомним, скандальный отчет Amnesty International вызвал бурю критики со стороны украинских официальных лиц. Возмутился отчетом правозащитников в том числе и президент Владимир Зеленский.
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