Гауляйтер Херсона Сальдо в коме, его везут в Москву – росСМИ

Причина резкого ухудшения здоровья коллаборанта не ясна, возможно, его отравили

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в коме, его госпитализировали в одну из крымских больниц. Об этом пишут российские СМИ.

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Изначально некоторые российские СМИ утверждали, что у Сальдо ухудшилось состояние здоровья после перенесенного коронавируса. Однако теперь поступают неподтвержденные сведения, что у него мог случиться инсульт, либо его отравили.

В крымской больнице коллаборанта отправили в медикаментозную кому, что указывает на крайне серьезное состояние его здоровья. По неподтвержденным сведениям, Сальдо планируют отправить спецбортом в Москву, либо уже отправили.

Напомним, ранее сообщалось, что “Единая Россия” уже сбежала из Херсона. Оккупанты начинают понемногу эвакуироваться из Херсона, вокруг которого сжимается кольцо ВСУ.

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