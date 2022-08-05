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Зеленский призвал Запад ввести санкции против Росатома за обстрел ЗАЭС

Глава государства считает, что западные партнеры Украины должны применить ограничения против всей российской атомной отрасли за обстрел россиянами атомной станции.
Зеленский призвал Запад ввести санкции против Росатома за обстрел ЗАЭС

Западные партнеры Украины должны ввести санкции против Росатома и всего атомного сектора России за обстрел Запорожской АЭС. Об этом заявил президент Владимира Зеленского в своем видеообращении, которое вышло в пятницу, 5 августа.

РФ должна отвечать за сам факт создания угрозы для атомной станции. Это является дополнительным аргументом для признания России государством – спонсором терроризма, подчеркнул глава государства.

"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц" - считает президент.

По его словам, это "вопрос сугубо безопасности".

"Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - отметил Зеленский.

Глава государства назвал любые обстрелы этого объекта откровенным и дерзким преступлением, а также актом террора.

Как известно, 27 февраля начались переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Представители Киева и Москвы провели несколько раундов очно и несколько – в режиме видеосвязи. В начале мая процесс был приостановлен. А позже Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ, пока не восстановит позицию силы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине якобы предстоит понять и согласиться на условия России.

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