Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины

Также Арестович опроверг слухи о том, что он планирует создавать свою политическую партию вместе с Подоляком.

Если Зеленский решит не баллотироваться на второй срок, Арестович может подать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Когда речь зашла о политических амбициях, Арестович рассказал, что не планирует идти в президенты, если действующий президент будет баллотироваться, но если Зеленский откажется от этой идеи, он может предложить свою кандидатуру.

"Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем каком-то сумасшедшем рейтинге. Но мой рейтинг, это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми работаю. Вообще сейчас эти разговоры для меня вообще не совсем корректно вести. Если он пойдет на второй срок, я его подрезать не буду. Если Зеленский не будет подаваться, я пойду. Я это понимаю, как возможность сделать что-то хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг", - сказал Арестович.

Также советник главы ОП опроверг слухи о том, что он планирует создавать свою политическую партию вместе с Подоляком.

Еще в 2019 году Зеленский заявлял, что не планирует идти на второй срок, так как, по его мнению, президенту достаточно и одной каденции, чтобы реализовать все свои планы и не превращать ее в гонку за рейтингом для следующих выборов. Однако в конце 2021 года он сообщил, что все еще думает о том, чтобы пойти на второй срок.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.

