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Судно с зерном не смогло покинуть порт Черноморска

Загруженное зерном судно не смогло выйти в рейс вовремя из-за неподходящей погоды.
Судно с зерном не смогло покинуть порт Черноморска
Иллюстративное фото / EPA

Загруженное зерном судно, которое должно было выйти из порта Черноморска 11 августа, не смогло его покинуть из-за погодных условий. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

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"Два корабля, которые вчера были досмотрены, идут в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - также говориться в сообщении.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

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