Кулеба ответил, зачем нужно признать Россию спонсором терроризма

Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы изолировать агрессора от цивилизованного мира.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, зачем нужно признать Россию государством-спонсором терроризма. Это будет означать, в том числе, введение дополнительных санкций. Слова Кулебы передает "РБК-Украина".

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Глава МИД подчеркивает, что терроризм является вторым именем современной РФ. Потому признание ее спонсором терроризма будет только юридической фиксацией реальности.

"На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия", – объяснил Кулеба.

По его словам, именно изоляция РФ является важнейшей, так как многие года Москва пользовалась понятие борьбы с терроризмом для наиболее изощренных манипуляций.

Например, потребность взаимодействия с Россией годами оправдывалась якобы "общей борьбой с терроризмом".

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"Под этим соусом Россия отбеливала свою репутацию в Евросоюзе после военного нападения на Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, восстанавливала контакты с США и другими странами", – говорит глава МИД.

Вместе с этим Кулеба указывает и на миф РФ о якобы "конструктивной роли" в борьбе с терроризмом для оправдания собственных войн: от Чечни до Сирии. В действительности ни одна из войн не была оправданной и справедливой.

"Внесение России в список государств-спонсоров терроризма навсегда разрушит этот миф. Россия является источником терроризма, а не борцом с ним", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о сроках окончания войны.

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