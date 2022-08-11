Оккупанты готовят “суд” над пленными на 24 августа – мэр Мариуполя

Враг желает омрачить главный государственный праздник Украины

Российские оккупанты решили устроить самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа. Так, захватчики хотят испортить украинцам День независимости, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе пресс-конференции.

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"Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они (оккупанты – ред.) хотят где-нибудь на наш праздник, День независимости, сделать свой шабаш в Мариуполе", – сказал мэр.

По данным Бойченко, россияне готовят “суд” над украинскими защитниками на 24 августа, но при этом рассматриваются и другие даты.

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"Нашу жемчужину (камерная филармония - ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя", – говорит мэр.

Напомним, ранее Украина заявила в ОБСЕ, что РФ спланировала убийство пленных в Еленовке. Убийства и пытки пленных указывают на варварский характер россиян, говорят дипломаты.

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