Оккупанты уже несколько раз обстреляли эту атомную станцию в Энергодаре.

Президент Украины Владимир Зеленский приравнял к ядерному удару возможную аварию на Запорожской АЭС. РФ продолжает специально запускать крылатые ракеты над украинскими станциями. Слова главы государства прозвучали в ходе выступления на конференции североевропейских союзников по поддержке нашей страны.

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"Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает Украину, неслучайно пролегает над украинскими АЭС. Все это проявления российского ядерного терроризма", – сказал Зеленский.

Он добавил, что РФ стала страной-террористом, которая сейчас фактически держит в заложниках атомные станции, шантажируя катастрофой.

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По словам украинского лидера, российские обстрелы могут стать причиной крупнейшей в мировой истории радиационной аварии на Запорожской АЭС. И последствия будут такими же, как и от применения ядерного оружия.

"А по сути тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию, но мы все с вами способны остановить государство-террориста", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее эксперты сравнили аварию на Чернобыльской АЭС с возможной аварией на Запорожской АЭС. Последняя может быть в 10 раз мощнее.

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