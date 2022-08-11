13 тысяч белорусов согласились воевать на стороне РФ – Генштаб ВСУ

Мотивация у белорусов, как и у большинства россиян – деньги. Идеология никого не интересует

Около 13 тысяч белорусов – бывших и действующих военнослужащих – согласились на участие в войне России против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

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Он отметил, что в настоящее время вдоль украинской границы Беларусь развернула шесть армейских батальонов.

“Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", – сообщил Громов.

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По его словам, основной мотивацией для этих белорусов стало материальное вознаграждение за участие в войне.

"Никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию", – уточнил Громов.

Напомним, ранее в МИД ответили, когда разорвут дипотношения с Беларусью. Пока целесообразно сохранять формальные отношения, говорит главный дипломат.

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