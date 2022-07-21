Подоляк – белорусам: "Не поздно стать народом-героем, скажите нет z-чуме"

Россия не хочет наслаждаться проигрышем в одиночестве, потому хочет замазать кровью своего "партнера", сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к белорусам. Их хотят втянуть в войну против Украины, а потому нужно сказать "нет" z-чуме, стать "народом-героем" еще можно, написал Подоляк в своем Telegram-канале.

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"Что там с "четырьмя направлениями" господина Лукашенко? Если коротко, то все эти направления быстро приближают "патриарха" с 28-летним стажем сельской диктатуры к очень мрачной "личной осени наедине", – пишет советник.

Он объясняет, что российскому диктатору Владимиру Путину нужен "второй фронт" из Беларуси для того, чтобы не оказаться наедине "на трибунале истории". Но в это же время каждый день приближает Кремль к неизбежному поражению, и чем дальше, тем больнее будет проигрыш.

"Россия закрепляется в статусе страны-террориста и международного изгоя, и в Москве не хотят наслаждаться проигрышем и отвратительным статусом наедине. Для этого есть лишь один способ – замазать "партнера" кровью", – добавил Подоляк.

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По его словам, Беларусь – это не только Лукашенко и генералы, золотой век которых припал на Карибский кризис, и которые "избегают повестки в дом престарелых". Это десятки тысяч молодых людей, желающих лучшей судьбы своей стране, и тысячи людей, которые были вынуждены уехать из нее, чтобы не жить в "трудовом лагере".

"Потому именно от действий белорусов, а не Лукашенко, будет зависеть, какой войдет в историю страна под названием Беларусь. Никогда не поздно сделать правильный выбор. Никогда не поздно стать народом-героем. Для этого просто нужно сказать "нет" z-чуме, выбрав сторону добра. Поддержав свободную Украину", – резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что режим Лукашенко уже вогнал Беларусь в состояние дефолта.

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