Почему Путин не уволил Шойгу за провал блицкрига: Ответ Генштаба ВСУ
В России отстранили от должностей до половины высших офицеров, которые разрабатывали планы по вторжению в Украину. Министра обороны и главу Генштаба не отстраняют только потому, что этим будет дискредитировано политическое руководство страны. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Читайте также: В Беларуси раздались взрывы на военном аэродроме россиян
“Министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства. Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", – заявил Громов.
Также в украинском Генштабе предполагают, что после взрывов на российских аэродромах “Саки” в оккупированном Крыму и "Зябровка" в Беларуси российских топ-офицеров ожидает новая волна репрессий.
Напомним, при взрывах в Крыму погибли 60 военных РФ. Также были уничтожены около десятка самолетов, возможно, больше.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.