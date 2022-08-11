Почему Путин не уволил Шойгу за провал блицкрига: Ответ Генштаба ВСУ

Своих должностей лишились до 40% генералов и других старших офицеров, причастных к вторжению

В России отстранили от должностей до половины высших офицеров, которые разрабатывали планы по вторжению в Украину. Министра обороны и главу Генштаба не отстраняют только потому, что этим будет дискредитировано политическое руководство страны. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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“Министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства. Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", – заявил Громов.

Также в украинском Генштабе предполагают, что после взрывов на российских аэродромах “Саки” в оккупированном Крыму и "Зябровка" в Беларуси российских топ-офицеров ожидает новая волна репрессий.

Напомним, при взрывах в Крыму погибли 60 военных РФ. Также были уничтожены около десятка самолетов, возможно, больше.

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