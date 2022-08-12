При первом штурме Харькова враг запутался в картах и заблудился

В первые дни вторжения действия россиян были достаточно хаотичными

В первые дни полномасштабного вторжения российские подразделения, которые должны были захватить Харьков, запутались в картах и отправились в противоположную от города сторону. Об этом рассказал в интервью Харьковскому пресс-клубу глава Дергачевской территориальный громады Вячеслав Задоренко.

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По его словам, рано утром 24 февраля ВСУ завязали встречный бой с россиянами рядом с приграничным поселком Казачья Лопань. После того, как первая колонна захватчиков была разбита, украинские подразделения отошли в город Дергачи, что на северной окраине Харькова.

На следующий день россияне перегруппировались и снова колонной пошли на Харьков. При этом россияне умудрились запутаться в картах и свернули с трассы, ведущей от Казачей Лопани прямо в Харьков.

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“Поехали в населенный пункт Безруки, это не доезжая в Дергачи, и через луга пытались выйти на окраины нашего города. В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской общины (назад в сторону границы, – ред.)”, – говорит Задоренко.

При этом российская колонна, насчитывавшая до сотни танков, РСЗО, грузовиков и другой техники, поднялась на высокий холм, где ее, как в тире, уничтожили украинские бойцы.

Напомним, враг пытается оттеснить ВСУ от Донецка. Оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. Но им пришлось отступить.

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