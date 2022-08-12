В Харькове школы так и не откроются

Город постоянно обстреливают рашисты, детям придется учиться на дому

Из-за постоянных обстрелов Харьков не сможет начать учебный год в обычном режиме. Школы останутся закрытыми, а дети будут учиться удаленно. Об этом заявил мэра Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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"Безусловно, ситуация напряженная. Мы не будем открывать школы, школы будут работать в режиме онлайн-обучения”, – сообщил он.

По словам Терехова, отдельной проблемой являются первоклассники и те кто, идут во второй класс. Для них попробуют разработать программу обучения в игровой форме.

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“Мы тоже будем пробовать их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодня в первые классы записались порядка 7 000 маленьких харьковчан, у которых российский агрессор украл 1 сентября", – сказал мэр.

Напомним, МВД оценило подготовку школ к работе офлайн. В значительной части украинских школ новый учебный год для школьников начнется в онлайн-режиме.

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