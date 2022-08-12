Турки решили выпускать в Украине беспилотные истребители

Вместе с уже знакомыми украинцам Bayraktar TB2 на украинском заводе будут выпускать еще два типа БПЛА

Турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar компания “Baykar Makina” намерена наладить в Украине производство беспилотных истребителей. Об этом в интервью фонду "Вернись живым" сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.

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"Сейчас мы работаем над проектом беспилотного истребителя, который очень новый, и мы полностью его финансируем. Это фактически будет новый уровень на арене беспилотных систем", – рассказал он.

По его словам, уже сейчас компания сотрудничает с украинскими партнерами в создании беспилотника “Bayraktar Akinci”. В нем будут украинские двигатели и некоторые другие элементы.

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При этом на заводе, который турки планируют построить в Украине, должен быть налажен полный производственный цикл всех трех беспилотников – классических Bayraktar TB2, новых Bayraktar Akinci, а также планируемых беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma.

"Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. У нас было такое видение. В этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих сделок мы находимся на этапе планирования проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" на территории Украины могут запустить в работу уже под конец 2023 года.

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