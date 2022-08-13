Пограничники уничтожили надоедавший им танк РФ

Точный удар по военной технике врага был нанесен с помощью беспилотника, вероятно, самодельного.

Украинские пограничники в содействии с Силами обороны страны нанесли эффективный удар по российскому танку, уничтожив его. Соответсвующее видео в пятницу, 12 августа, было обнародовано на странице ГПСУ в Facebook.

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Как указано, на одном из участков фронта вражеская боевая машина "очень донимала наших воинов".

"От контакта с украинскими защитниками у танка сорвало башню", - отметили в Госпогранслужбе.

В СМИ сообщают, что событие имело место на Харьковском направлении.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, точный удар по танку был нанесен с помощью беспилотника, вероятно, самодельного.

Ранее появилось видео, как на восточном фронте украинские бойцы организовали засаду против колонны российских войск и атаковали ее.

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