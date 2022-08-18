ВСУ уничтожили еще один склад оккупантов на юге

На южном направлении российские оккупанты пытались разными способами атаковать позиции Вооруженных Сил Украины - успеха не имели, понесли потери.

ВСУ уничтожили российский склад снабжения боекомплектом. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.

Также сообщается, что российские военные понесли и другие потери.

"Враг потерял 29 единиц личного состава, самоходную пушку 203-го калибра Пион, пять единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные потери врага доразведываются", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.