Карта боевых действий в Украине 18.08.2022
Актуальные карты боевых действий в Украине 18.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.
Российские оккупанты продолжают вести захватническую войну на территории Украины. О том, какие изменения были в зоне боевых действий, вы можете узнать по актуальным картам.
Карта боевых действий в Украине 18.08.2022 Deep State
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Deep State обновили карту боевых действий, благодаря которой можно узнать о перемещении российских войск и их действиях:
Карта боевых действий в Украине 18.08.2022 liveuamap.com
На liveuamap.com также была опубликована новая карта боевых действий в Украине:
В целом ситуация на фронте за последнее время претерпела следующих изменений:
- 7 человек погибли, 16 ранены в результате ракетного удара "Искандера" по микрорайону Салтовка в Харькове;
- Российская атака была отражена под Каменкой Донецкой области;
- Украинские военные нанесли потери российскому неонацистскому отряду Русич;
- Российская армия обстреляла Богодугов ракетой, уничтожив объект критической инфраструктуры;
- В Мелитополе произошли взрывы.
Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.
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