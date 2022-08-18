Актуальные карты боевых действий в Украине 18.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине 18.08.2022 Deep State

Российские оккупанты продолжают вести захватническую войну на территории Украины. О том, какие изменения были в зоне боевых действий, вы можете узнать по актуальным картам.

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Deep State обновили карту боевых действий, благодаря которой можно узнать о перемещении российских войск и их действиях:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 18.08.2022 liveuamap.com

На liveuamap.com также была опубликована новая карта боевых действий в Украине:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

В целом ситуация на фронте за последнее время претерпела следующих изменений:

7 человек погибли, 16 ранены в результате ракетного удара "Искандера" по микрорайону Салтовка в Харькове;

Российская атака была отражена под Каменкой Донецкой области;

Украинские военные нанесли потери российскому неонацистскому отряду Русич;

Российская армия обстреляла Богодугов ракетой, уничтожив объект критической инфраструктуры;

В Мелитополе произошли взрывы.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.