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В Запорожье прогремели взрывы - СМИ

Система оповещения об угрозе ракетного удара сработала около 02:52, а через несколько минут после этого раздались взрывы.
В Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Иллюстративное фото / EPA

В ночь на 18 августа в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает Суспільне

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Сообщается, что система оповещения об угрозе ракетного удара сработала около 02:52. Через несколько минут после нее раздались взрывы.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.
 

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