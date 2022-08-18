Удар по Харькову: увеличилось число жертв
В результате утренних обстрелов Слободского района Харькова количество раненых возросло до 18-ти. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По информации Синегубова, в результате обстрела оккупантов были ранены 18 человек. Двое из них были детьми, еще один погиб.
"Терроризм россиян не знает границ", - отметил он.
До данного обстрела российские войска нанесли пять ракетных ударов по Харькову, а именно по Слободскому и Холодногорскому районам. Ранее было известно о пяти раненых.
Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.