Удар по Харькову: увеличилось число жертв

Оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе.

В результате утренних обстрелов Слободского района Харькова количество раненых возросло до 18-ти. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По информации Синегубова, в результате обстрела оккупантов были ранены 18 человек. Двое из них были детьми, еще один погиб.

"Терроризм россиян не знает границ", - отметил он.

До данного обстрела российские войска нанесли пять ракетных ударов по Харькову, а именно по Слободскому и Холодногорскому районам. Ранее было известно о пяти раненых.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

