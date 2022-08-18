Россияне в стратегическом тупике, ВСУ сдвинули врага, – Арестович

Оккупанты двигаются, но в обратную сторону, говорит он.

Армия российских оккупантов сейчас находится в стратегическом тупике. ВСУ сдвинули врага с позиций, которые он насидел. Такую оценку фронту дал подполковник и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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Так, Арестович сказал, что у оккупантов ни то, что нет продвижения или же есть, но они микроскопические:

"Продвижение есть в обратную сторону, то есть когда мы их (рашистов – ред.) сдвинули. За месяц и пять дней – ничего, а в некоторых местах даже отдали (ВСУ освободили – ред.)"

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По словам советника, россияне находятся в стратегическом тупике.

Напомним, ранее было опубликовано видео уничтоженной базы оккупантов в Новой Каховке.

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