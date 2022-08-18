Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов"

Ночью российские войска обстреляли два района Днепропетровской области. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и "Урагана".

Информацию о том, что ночь на Днепропетровщине была неспокойной, написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграмм-канале.

В сообщении говорится, что за ночь было три обстрела по двум районам: Криворожскому и Никопольскому.

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“В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм”.

Также в сообщении говорится, что обстрелами зацепили несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

“В Криворожском районе враг направил «Ураганы» на Апостоловскую общину. Без разрушений и пострадавших. В Великой Костромке Зеленодольской общины электричества сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи людей остались без света из-за вражеского удара накануне вечером”, - сообщает Валентин Резниченко.

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