ОК Юг опровергло восстановление моста в Новой Каховке

Тяжелая техника пройти по мосту не может, проезжают там только легковые автомобили.

Информация о полном восстановлении моста на Каховской ГЭС не является достоверной. Об этом сообщила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее информации, россияне постоянно пытаются восстановить мост через Днепр на дамбе, чтобы создать видимость исправности переправы. Однако проезд по мосту возможно осуществить только на легковых автомобилях, которыми, как отмечается, россияне эвакуируют "то, что им дорого".

"Тяжелая техника пройти там не может, а огневой контроль, который ВСУ держат над этими артериями, принудит их понимать, что использование моста для военных целей невозможно", - сказала Гуменюк.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

