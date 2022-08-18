Украина получила меньше $1 млрд помощи в августе

В последний месяц лета Украина ожидает поступление по меньшей мере пяти миллиардов долларов помощи.

С начала августа Украина получила менее миллиарда долларов финансовой помощи из пяти. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

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"Одна из огромных проблем это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров", - написал он в телеграм и привел пример цифр по августу.

При этом Минфин ожидал $6 млрд помощи, а после уже снизил ожидания до $5 млрд, но с 4 по 18 августа пришло только $589 млн и кредит от Канады на $350 млн на закупку газа для Нафтогаза.

"Надеемся поближе к концу месяца придут еще деньги, но пока вы видите ожидание VS реальность. А зарплаты, пенсии и другие выплаты нужно производить в срок", - отметил нардеп.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

