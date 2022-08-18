В МОН предложили четыре модели обучения во время войны

В Министерстве образования и науки было предложено четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Разработанные модели были предложены на открытии Международной августовской педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне".

"Группой руководителей департаментов образования, МОН, народных депутатов было разработано несколько вариантов организации образовательного процесса", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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В основу моделей обучения положены 4 возможных местонахождения учеников:

участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий;

участники учебного процесса являются внутри перемещенными лицами;

находятся в зоне боевых действий или временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

Для двух категорий учащихся, которые находятся на безопасных территориях, чье место жительства не изменилось, и тех, кто является внутренне перемещенными лицами, - предлагаются следующие формы обучения: очная, дистанционная, семейная, смешанная форма обучения и экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, предлагается: очная, дистанционная, семейная форма обучения и экстернат.

Для учащихся, находящихся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий, предлагается дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме, а также семейная (домашняя) форма обучения.

Напомним, что еще одна область приняла решение по 1 сентября: будет дистанционка. За это решение выступили как родители детей, так и учителя.