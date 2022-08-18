Минобороны России "анонсировали" теракт на ЗАЭС

Минобороны России заявляют, что Украина планирует "резонансную провокацию" на Запорожской АЭС.

На фоне визита генсека ООН Антониу Гутерреша в России заявили, что произойдет "теракт", запланированный украинскими военными в пятницу, 19 августа.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в Телеграмм-канале.

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Он заявляет, что: "19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции".

Конашенков убеждает, что артиллерия Вооруженных сил Украины якобы планирует нанести удары по территории ЗАЭС с находящихся в Никополе огневых позиций.

При этом подразделения 704 полка войск РХБЗ ВСУ якобы готовятся сосредоточиться в районе ЗАЭС, чтобы "быть готовы к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".

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В то же время представитель Минобороны России заявляет, что российские тяжелые вооружения якобы не находятся ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах.

Напомним, Зеленский высказался за миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заверил глава государства.