Генсек ООН посетил университет во Львове
Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил факультет международных отношений Львовского национального университета. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
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Он также рассказал журналистам, почему это для него так важно.
"Эта школа внесла очень важный вклад, а именно в Устав Организации Объединенных Наций. Один из членов участвовал в разработке Устава, и здесь обсуждались его ценности. Также в исследованиях о Холокосте и в материалах, касающихся нескольких очень важных аспектов анализа нарушений прав человека и геноцида. Вот почему для меня как секретаря Организации Объединенных Наций очень важно иметь возможность посетить этот факультет Львовского университета", - сказал Генсек ООН.
At @lvivuniversity, @antonioguterres praises the role of academia in the development of modern democracies. Read full text👉 https://t.co/TCGR4t5zo4 📸: @UN_Photo pic.twitter.com/SQQfjogD8J— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 18, 2022
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