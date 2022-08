Генсек ООН посетил университет во Львове

At @lvivuniversity , @antonioguterres praises the role of academia in the development of modern democracies. Read full text👉 https://t.co/TCGR4t5zo4 📸: @UN_Photo pic.twitter.com/SQQfjogD8J

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...