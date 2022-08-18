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Генсек ООН посетил университет во Львове

Антониу Гутерриш сказал, почему для него очень важно иметь возможность посетить данный университет.
Генсек ООН посетил университет во Львове
Генсек ООН посетил университет во Львове / twitter.com/UN_Spokesperson

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил факультет международных отношений Львовского национального университета. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Он также рассказал журналистам, почему это для него так важно.

"Эта школа внесла очень важный вклад, а именно в Устав Организации Объединенных Наций. Один из членов участвовал в разработке Устава, и здесь обсуждались его ценности. Также в исследованиях о Холокосте и в материалах, касающихся нескольких очень важных аспектов анализа нарушений прав человека и геноцида. Вот почему для меня как секретаря Организации Объединенных Наций очень важно иметь возможность посетить этот факультет Львовского университета", - сказал Генсек ООН.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

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