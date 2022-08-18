Обстрелы Сумщины: разрушены школа и частные дома

На территории Белопольской общины зафиксированы 15 "прилетов".

Оккупанты утром 18 августа нанесли удары по Сумской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Сообщается, что на территории Белопольской общины зафиксированы 15 "прилетов".

"Русня била по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - подчеркнул губернатор.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.