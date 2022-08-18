В Харькове объявили траур

В результате ракетных ударов в Харькове погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, а под завалами могут находиться еще 3-5 человек.

19 августа в Харькове объявлен днем траура по погибшим вследствие ракетных ударов минувшей ночью. Об этом в эфире телемарафона сказал харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Ни одна картинка, даже телевизионная, не может передать ужас, который происходит в Харькове. Мы приняли решение, что завтра в Харькове будет объявлен день траура по всем погибшим. На месте разбора завалов собрались харьковчане, все со слезами на глазах. Работают службы ГСЧС, работают психологи, скорая и коммунальные службы", - сообщил мэр города.

По его информации, в результате ракетных ударов в Харькове погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, а под завалами могут находиться еще 3-5 человек.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.