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Зеленский провел встречу с Антониу Гутерришем во Львове: что известно

На встрече обсуждались вопросы продолжения координации в реализации зерновой инициативы.
Зеленский провел встречу с Антониу Гутерришем во Львове: что известно
Владимир Зеленский с Антониу Гутерришем / facebook

Сегодня, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский, провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщается на официальной странице Президента в Facebook.

“Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков”, - говорится в публикации.

Президент сообщил, что особое внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

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“Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, во Львове началась встреча президентов Зеленского и Эрдогана. Переговоры проходят во дворце Потоцких.

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