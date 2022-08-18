Зеленский дал имя кораблю, который сейчас строит Турция для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский дал имя кораблю, который сейчас строит Турция для ВМС ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Так, согласно имеющейся информации, речь идет о корвете класса Ada, строительство которого началось в январе 2021 года. В сентябре произошла закладка судна. Тогда уже было сформировано 13 секций и киль.
Согласно документу, Зеленский решил назвать корвет именем гетмана Ивана Мазепы.
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"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – Иван Мазепа", – сказано в документе президента.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львов прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для встречи с Зеленским и генсеком ООН.
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