Массированный удар по Днепропетровской области: что известно

Ночью по Днепропетровской общине был нанесен массированный удар. О разрушении и количестве пострадавших сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в утреннем обращении.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на 19 августе российская армия обстреляла Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы. Об этом он написал на официальной странице Телеграм-канала.

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“В Апостоловской общине Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли общину из «Ураганов». В селе Первое Мая повреждено жилье, газопровод и линия электропередач. По Великой Костромке Зеленодольской общины били из ствольной артиллерии. Есть разрушение. Люди не повреждены. В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из русского РСЗО «Торнадо С». Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть разрушение жилья”, - говорится в утреннем сообщении главы ОГА.

Глава ОГА также сообщил, что на центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка.

Отмечается, что выведена из строя линия электропередач, на месте работают электричества.

Напомним, войска РФ снова ударили ракетами по университету в Николаеве. В настоящее время на месте обстрела работают аварийные бригады и коммунальные службы.