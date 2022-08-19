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На юге ВСУ вступили в бой с российским десантом

Вражеские войска понесли потери в военной технике и живой силе. Два оккупанта взяты в плен.
На юге ВСУ вступили в бой с российским десантом
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

На юге Украины ВСУ в ходе наступления с целью деоккупации новых населенных пунктов встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями армии РФ и вступили с ними в бой.  Об этом сообщает ОК Юг.

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"Противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами", - поделились успехами бойцы.

Враг пытался предпринять попытку штурмовых действий в направлении сел Александровка - Станислав Белозерского района Херсонской области. Попытка успехом не увенчалась. Также, согласно данным командования, враг семь раз атаковал авиацией позиции украинской армии и населенные пункты вдоль линии столкновения. Обошлось без жертв.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.
 

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