ФСБ подготовила два марионеточных правительства в случае захвата Киева - WP

В планах оккупантов на первых ролях были Янукович и Медведчук

Перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Об этом пишет Washington Post.

По информации издания российские спецслужбы очень тесно сотрудничали с коллаборантами. Ведущие роли в контактах с ФСБ играли беглый президент Виктор Янукович и нардеп Виктор Медведчук.

Washington Post пишет о Медведчуке как об олигархе, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Как мы писали ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности были настолько уверены в успешности своего блиц-крига, что обустраивали жилье в Киеве перед самым вторжением в Украину 24 февраля.