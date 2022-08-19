СБУ разоблачила серверный центр российских хакеров
СБУ разоблачили подпольный серверный центр, который “обслуживал” хакеров из России устраивать кибератаки против Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.
По сообщению пресс-службы СБУ: "Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и осуществления DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.".
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Как отмечено в сообщении, серверный центр обслуживал более 100 "абонементов". Большинство пользователей были хакерами из России, а часть из них подконтрольна российским спецслужбам.
В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято:
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компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
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банковские карты, по которым происходили расчеты с клиентами;
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серверное оборудование.
Напомним, СБУ задержала хакеров-минеров в Киеве и Ровенской области. Речь идет о двух региональных руководителях группы анонимных минеров FR Destructor, пояснили в спецслужбе.