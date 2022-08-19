СБУ разоблачила серверный центр российских хакеров

В Киеве СБУ разоблачили подпольный серверный центр, который помогал российским хакерам устраивать кибератаки против Украины.

СБУ разоблачили подпольный серверный центр, который “обслуживал” хакеров из России устраивать кибератаки против Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

По сообщению пресс-службы СБУ: "Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и осуществления DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.".

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Как отмечено в сообщении, серверный центр обслуживал более 100 "абонементов". Большинство пользователей были хакерами из России, а часть из них подконтрольна российским спецслужбам.

В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято:

компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, по которым происходили расчеты с клиентами;

серверное оборудование.

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Напомним, СБУ задержала хакеров-минеров в Киеве и Ровенской области. Речь идет о двух региональных руководителях группы анонимных минеров FR Destructor, пояснили в спецслужбе.