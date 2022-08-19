Какие европейские страны вводят ограничения на въезд для россиян

Против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступают Германия, Франция и Нидерланды

В ЕС спорят о запрете въезда россиян с целью туризма. Все новые страны поддерживают такие ограничения, но консенсуса пока нет.

Об этом пишет TRAVEL РБК-Украина и рассказывает, какие страны ввели визовые ограничения для граждан РФ.

Литва

В правительстве Литвы убеждены, что ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы. В этой стране уже фактически прекратили выдавать все визы россиянам, которые планировали приехать в страну на отдых. Им разрешають въехать только по гуманитарным причинам.

Латвия

В этой стране запрет выдачи виз гражданам РФ поддерживают очень активно. Так, в Латвии отстаивают решение о прекращении выдачи виз россиянам на уровне всего ЕС. Президент Латвии предлагает аннулировать визы сторонникам российской агрессии.

Эстония

Одна из стран, которые наиболее активно выступает за визовые ограничения для россиян и призывают сделать это весь ЕС. Начиная с 18 августа, Эстония прекратила пускать российских граждан с визами, которые выдала эта страна ранее. В Эстонию теперь нельзя въехать россиянам с целью путешествий, обучения и ведения бизнеса. Разрешили въезд только тем, кто имеет вид на постоянное жительство в Эстонии или у которых там есть близкие родственники, а также тем, кто перевозит товары или пассажиров. Позже в Эстонии планируют перестать пускать и тех граждан ЕС, у кого есть визы других государств ЕС.

Чехия

Чехия запретила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, а впоследствии и белорусам. Исключение составляют только гуманитарные причины – например, политическое преследование. С 23 июня, приостановку выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси продлили до конца марта 2023 года.

Финляндия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым тот факт, что россияне могут путешествовать по Европе в качестве туристов. Правительство Финляндии с сентября планирует сократить выдачу виз россиянам на 90%. Если сейчас ежедневно Финляндия принимает около тымяси заявок на получение виз от россиян, то в будущем планирует принимать лишь 100-200 заявок в день. Исключения сделают для некоторых групп: журналистов, активистов или диссидентов.

Дания

Правительство Дании также собирается ограничить въезд туристов из России. Если решение по ограничению на въезд для российских туристов не будет принято на уровне ЕС, то Дания рассмотрит этот вопрос самостоятельно.

Читайте также: Дания согласна запретить туристические визы для россиян

Грузия

Страна ограничений въезда для россиян не вводила, однако недавно целых 19 неправительственных организаций призвали правительство страны немедленно ввести визовый режим с РФ. Они указывают на то, что с начала войны в Украине в Грузию стало приезжать гораздо больше россиян, также туда переносят бизнес из РФ. Это делается, чтобы смягчить последствия международных санкций.

Польша

Сейчас в Польше разрабатывают решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Оказалось, что приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для граждан России невозможно, поскольку Франция, Германия и Нидерланды выступают против такого ограничения. В то же время в Польше начали отказывать россиянам в разрешениях на временное пребывание и работу.

Как мы писали ранее, в МИД России заявили, что в скором времени объявят об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.