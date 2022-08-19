"Я не планирую нападение": Лукашенко заявил, что беларусы не будут воевать против Украины

По словам белорусского диктатора, против России воюет весь блок НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против того, чтобы беларусы воевали в Украине. Он утверждает, что Беларусь якобы не готовит никакого нападения на Украину.

Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Лукашенко.

Отметим, что несмотря на подобные заявления белорусского диктатора, который правит страной почти три десятилетия, Лукашенко и его режим активно способствуют России и позволяют бомбить мирные украинские города с территории Беларуси.

Как мы писали ранее, британская разведка в ежедневном своде новостей о ситуации в Украине отмечает практически полную зависимость самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от России. О чем свидетельствуют ракетные удары с белорусской территории по Украине.