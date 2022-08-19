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Укрзализныця сообщила о задержке пассажирских поездов: причины

В Укрзализныце сообщили о задержке поездов. Причиной задержки рейсов стал сошедший с рельсов грузовой поезд.
Укрзализныця сообщила о задержке пассажирских поездов: причины
Укрзализныця / Telegram

Сообщается, что в Харьковской области сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за этого было задержано движение поездов по трем направлениям. Об этом пишет Укрзализныця на своем Телеграмм-канале.

Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы - Ковяги в связи со схождением вагонов грузового поезда.

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Задержки по состоянию на 15:00:

  • №2 Ивано-Франковск - Харьков - 35 мин;

  • №45 Харьков – Ужгород – 30 мин;

  • №723 Харьков - Киев - 20 мин.

К сообщению было добавлено обновление о том, что ориентировочное время задержки поездов 723 и 45 по пути на станцию ​​Полтава-Киевская - 4 часа.

Напомним, УЗ запустила региональный экспресс Харьков-Сумы-Конотоп. Поезд №805/806 будет проходить через семь городов, включая Люботин, Белополье и Ворожбу.

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