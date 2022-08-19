Снова "хлопки": в Севастополе атака дронов

В бухте Севастополя отрабатывала ПВО, а в центре – корабельная артиллерия, отметил фейковый "губернатор".

Во временно оккупированном украинском городе Севастополь раздались взрывы вечером в пятницу, 19 августа. Об этом заявил так называемый "губернатор" Михаил Развожаев.

Он назвал прогремевшие взрывы "хлопками" и предположил, что в небе над Севастополем был сбит беспилотник.

"Нахожусь на рабочем месте в "правительстве". Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре – корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", – заявил Развожаев.

Он призвал горожан сохранять спокойствие и заверил, что "военные делают свое дело отлично".

Тем временем жители Севастополя публикуют в соцсетях проиходящее в городе.

Министерство обороны Украины уже прокомментировало воздушную тревогу в Крыму в Twitter: "Мы. Видим. Вас. Украинцы собрали $20 млн, чтобы смотреть, как российские оккупанты небрежно курят над незаконным Керченским мостом. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено".

Ранее в Крыму заявили о работе ПВО в районе Евпатории. Над одной из воинских частей РФ видели запуск ракет. В российских пабликах сообщали о якобы сбитии беспилотника.

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