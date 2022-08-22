Актуальные карты боевых действий в Украине 22.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.

Путинская армия оккупантов продолжает вести боевые действия на территории Украины. С тем, как изменилась ситуация на фронте за последнее время, вы можете ознакомиться по обновленным картам.

Карта боевых действий в Украине 22.08.2022 Deep State

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Deep State опубликовали новую карту боевых действий, в которой видны перемещения оккупационных войск:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 22.08.2022 liveuamap.com

На liveuamap.com также была обновлена интерактивная карта боевых действий:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

В целом ситуация на фронте за последнее время претерпела следующих изменений:

В Харькове и Николаеве произошли взрывы;

Российские войска обстреляли Зеленодольск. Ранено 6 человек, в том числе 1 ребенок;

Бои продолжаются на направлениях Пески-Невельское, Лозовое-Невельское, Старомихайловка-Марьинка.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.