В Мелитополе подрезали оккупанта, который пытался изнасиловать девочку

Партизаны расправились с российским военным, пристававшим к детям.

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 21 августа кто-то из жителей города подрезал российского оккупанта за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает городской голова Иван Федоров.

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"Солдат России пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны повсюду. Оккупанту подрезали горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", - сообщил мэр Иван Федоров.

Видео данного инцидента попало на камеру.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.