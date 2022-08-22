С начала войны армия РФ потеряла убитыми 45 400 человек
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию по потерям российских оккупантов. Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Донецком направлении.
Читайте также: РФ частично закрывает воздушное пространство в трех областях - Генштаб
Новые данные приведены на странице Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери армии РФ составили:
- личного состава – около 45 400 (+200) человек,
- танков ‒ 1919 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 4 - (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 145 (+4) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 815 (+9),
- крылатые ракеты - 194 (+4),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
- специальная техника– 99 (+0).
Читайте также: Военные РФ не поддерживают проведения военных парадов на фоне больших потерь в Украине - разведка Британии
Данные уточняются.
Как мы писали ранее, если россияне проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками, это будет той линией, после которой переговоры станут невозможными. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.