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С начала войны армия РФ потеряла убитыми 45 400 человек

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 200 оккупантов
С начала войны армия РФ потеряла убитыми 45 400 человек
Иллюстративное фото / facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию по потерям российских оккупантов. Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Донецком направлении.

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Новые данные приведены на странице Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери армии РФ составили:

  • личного состава – около 45 400 (+200) человек,
  • танков ‒ 1919 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин  4 - (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 145 (+4) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 198 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 815 (+9),
  • крылатые ракеты - 194 (+4),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
  • специальная техника– ​​99 (+0).

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Данные уточняются.

Как мы писали ранее, если россияне проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками, это будет той линией, после которой переговоры станут невозможными. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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