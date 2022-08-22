Ночные обстрелы Николаева: что известно

Стало известно о ночных обстрелах на 22 августа. Предварительно пострадавших нет, однако есть разрушение и попадание в предприятие.

В ночь на 22 августа российские войска обстреляли Николаев. Стало известно о попадании в предприятие, последствия уточняются. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

"Ночью 22 августа, ориентировочно в 03:00, Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также пока известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

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Виталий Ким также сообщил об обстрелах, которые были в воскресенье. Так, в Николаевском районе днем, 21 августа, в 13:00 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской общины. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе вечером, 21 августа, в 18:20 враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Глава Николаевской ОВА добавил, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, россияне нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области - ОВА. Кроме того, в ночь на 22 августа россияне нанесли ракетный удар по Торецку, где в результате повреждены дома, но жертв среди людей нет.