Оккупанты ударили по Харькову со стороны Белгорода
Ракеты поразили инфраструктурный объект в Киевском районе города.
Ночью 22 августа оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
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"Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", - уточнил он.
Сообщается, что возник небольшой пожар, информации о пострадавших нет.
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