Оккупанты ударили по Харькову со стороны Белгорода

Ракеты поразили инфраструктурный объект в Киевском районе города.

Ночью 22 августа оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

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"Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", - уточнил он.

Сообщается, что возник небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.