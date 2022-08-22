Армия РФ наступает на Николаевском направлении - Генштаб

На других участках фронта ситуация существенно не изменилась

В воскресенье, 21 августа, оккупанты на Николаевском направлении имели частичный успех. Они вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также в ней говорится о ситуации на других участках фронта.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Катериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Колодезного и Пришиба.

На Краматорском направления зафиксированы обстрелы неподалеку Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное - Веселое, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дубравного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгеньке - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник вел огонь из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцевое и Белогоровка. Наступал в направлении Вершина - Кодема и Гладосове - Кодема, но успеха не имел. На направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмут, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцево и Гладосово - Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Спартак - Опытное, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Донецк - Первомайское, Пески - Невельське, Лозовое – Невельське. Успеха не имел.

На Новопавловскому направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Большое Артакове, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потьомкине, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белого Колодца и Андреевки.

Корабельное группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ продолжают успешные действия на определенных направлениях.

Противник испытывает дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, которые систематически несут потери.

Как мы писали ранее, оккупанты утром 22 августа нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области.