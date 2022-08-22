Передавали данные о HIMARS: СБУ задержала информаторов РФ

Агенты врага корректировали ракетные удары по Донецкой области

В Донецкой области задержали двух местных жителей, которые передавали врагу данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ..

Также коллаборанты сообщали россиянам точные кооординаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов. Из-за действий предателей такой удар был нанесен по системе водоснабжения города Селидово Донецкой обасти.

Информаторы поддержали связь с боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях востока Украины.

"Полученную развединформацию они передавали через одно из должностных лиц так называемой "народной милиции днр", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. А для общения между собой использовали российскую соцсеть "Вконтакте". – говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у задержанных обнаружили компьютерную технику, флэш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Мужчинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу.

Как мы сообщали ранее, Служба безопасности Украины рассказала о печальной статистике ракетных ударов страны-агрессора по украинской территории, чем развеяла главный российский пропагандистский месседж об ударах "только по военным объектам".