Россия продолжает прибегать к террористическим методам ведения войны и наносить удары по мирным жителям.

Оккупанты прибегают к террористическим методам ведения войны. Относительно ситуаций в регионах Украины по состоянию на 22 августа сообщают военно-гражданские администрации. Общую информацию обо всех регионах написали в Укринформ.

В Сумской области за прошедшие сутки российскими войсками было совершено 7 обстрелов Хотинской, Белопольской, Великописаревской и Верхнесиворотской общин. Предварительно, без жертв и разрушений. Над Верхнесиворотской общиной сбили вражеский БПЛА, обломки упали в лесной массив в районе населенного пункта.

В Днепропетровской области были атаки на три района – Никопольский, Криворожский и Синельниковский. Был трижды обстрелян Никополь, прилетели более 40 снарядов. В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину, без разрушений и потерь. В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и потерпевших выясняется.

Вчера вечером россияне обстреляли Харьков из РСЗО, а ночью нанесли ракетные удары. Повреждены частный сектор и инфраструктурные объекты. Два человека пострадали. В области за день обстреляли Лозовский район. В результате обстрела горела трава, ветки, деревья. Без потерпевших и жертв. Сегодня утром – обстрел Богодуховского района. Один человек пострадал.

В Луганской области за прошедшие сутки россияне совершили семь ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления. Также в течение 21 августа отразили пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганщины и Донбасса.

В Донецкой области в течение ночи российские войска нанесли ракетные удары по Торецку и Константиновке. Повреждены дома и школа. Также обстреляли Авдеевку, Часов Яр, Константиновку, пгт. Цукурини, с. Рай-Александровку, пгт Северное, с. Пришиб, с. Марково. Повреждены 19 частных жилых домов, школа, хозяйственные постройки. За сутки погибли два человека.

Николаев ориентировочно в 3:00 подвергся обстрелам, в результате которых произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно потерпевших нет.

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В Херсонской области ситуация остается напряженной, каждый день фиксируется все больше обстрелов и взрывов. Критическая обстановка в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской общинах, а также в Новой Каховке и соседних селах. Жители этих населенных пунктов сообщают о многочисленных пожарах, уничтоженной инфраструктуре и разбитых домах. Каждый день продолжают поступать сообщения о похищении людей. В последнее время возросло давление на педагогов.

Напомним, что оккупанты придумали коварный метод мобилизации мужчин. В Луганске идет тотальная принудительная мобилизация мужского населения.