Евросоюз примет восьмой пакт санкций против РФ – посол ЕС

Точную дату утверждения новых санкций Матти Маасикас не назвал

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уверен, что странам ЕС удастся договориться о введении восьмого пакета санкций против России.

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Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", – сообщает "Укринформ".

"Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет", – сказал посол ЕС.

Он намекнул, что работа над восьмым пакетом может активизироваться в сентября, после периода отпусков.

"Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается, равно как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институты ЕС должны это учитывать, и они это делают", — сказал Маасикас.

Как мы писали ранее, в результате западных санкций, введенных за нападение на Украину, экономика России откатилась на четыре года назад.