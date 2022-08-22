Украина и Польша подписали меморандум в сфере кибербезопасности

Соглашение усилит противостояние кибератакам со стороны России

22 августа представители Министерства цифровой трансформации Украины, Госслужбы специальной связи и защиты информации и Канцелярии премьер-министра Польши подписали меморандум в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщили в Facebook Минцифры.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Польша также неоднократно подвергалась кибератакам со стороны России.

"Сейчас идет первая мировая кибервойна. Поэтому объединение усилий и обмен практиками является логичным шагом в этой сфере. С Польшей мы имеем не только общую физическую границу, но и общие проблемы в киберпространстве, где подвергаемся одинаковым атакам. Уверен, что вместе в этой борьбе мы станем сильнее и эффективнее",- отметил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

Меморандум должен обеспечить усиление совместной борьбы в киберпространстве и ускорить обмен информацией о возможных угрозах между странами.

"Киберзащита не создается в одиночку. Это всегда совместные усилия. Особенно когда мы все находимся под одинаковой угрозой. Если вы думаете, что в безопасности, потому что у вас действуют киберрегуляции ЕС и вы работаете вместе в Союзе, угроза придет извне, как это произошло. Мы подписываем этот важный Меморандум о взаимопонимании, чтобы работать совместно с нашими украинскими партнерами, знать больше об опасности, с которой сталкиваемся, учиться друг у друга и становиться более устойчивыми к киберугрозам", – сказал государственный секретарь по цифровизации Польши Януш Цешинский.

Как мы писали ранее, США совершают "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины.