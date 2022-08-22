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ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту

Украинские военные в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне.
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту
Антоновский мост в Херсоне / hersonline.net

Удары ВСУ по Антоновскому мосту подтверждены. Об этом сообщает спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк отметила, что врагу теперь не удастся восстановить Антоновский мост.

"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила пресс-секретарь сил юга Наталья Гуменюк.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.

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